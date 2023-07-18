美战略核潜艇罕见访韩

美国一艘装载核弹头的战略核潜艇在韩国釜山靠港。这是自1980年代以来，美国战略核潜艇首次到访韩国。

据路透社报道，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔星期二（7月18日）证实了这次罕见的访问。韩国总统尹锡悦4月访美时，与美国总统拜登共同宣布美国计划派遣核潜艇赴韩。

坎贝尔在首尔举行的简报会上告诉媒体：“就在我们发言的时候，一艘美国核潜艇今天在釜山靠港。这是几十年来美国核潜艇的首次到访。”

坎贝尔目前在韩国参加“核咨商小组”（NCG）的首场会议，与韩国官员商讨如何加强协作，以在爆发战争时应对朝鲜的核威胁。

坎贝尔没有透露访韩的是哪一艘潜艇，但说它的到访体现了美国防卫韩国的承诺。韩国国防部随后证实这艘潜艇到访，并确认潜艇为美国海军俄亥俄级战略核潜艇（SSBN）肯塔基号（USS Kentucky）。

隐身性对美国SSBN很重要，只有掩藏行踪才能发挥战时发射核导弹的能力，所以SSBN鲜少在外国港口公开停靠。

美国已承诺向韩国部署更多的战略资产，如航空母舰、潜艇和远程轰炸机，以加强对朝鲜的威慑。朝鲜已开发出威力越来越大的导弹，可以打击远至美国的目标。

美国海军拥有14艘SSBN，它们也被称为“雷鸣潜艇”（boomer）。俄亥俄级潜艇装有20枚三叉戟 II D5 导弹，每枚导弹最多可向1万2000公里外的目标发射八枚核弹头。