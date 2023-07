周二美市盘前小幅波动 重点谈电信巨头AT&T市值跌到17年低点

星期二(7月18日)重点:

●在多家银行业绩报告,以及美国零售销售数据公布之前,美国华尔街股市主要股指期货星期二(7月18日)小幅波动。

●在7时截稿时,标准与普尔500指数期货微跌2.90点或0.06%,报4519.90点;纳斯达克100指数期货退低22.20点或0.14%,报15691.10点;道琼斯指数期货则微起3.40点,报34588.80点。

●在金融和科技股上涨的提振下,美国股市隔夜(17日)收高。投资者普遍都在等待本星期新一轮季度业绩报告的出炉。

●标准与普尔500指数隔夜上升17.37点,闭市报4522.79点。重量级的道琼斯指数起76.32点,闭市报34585.35点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.95%或147.68点,以15713.28点收市。

●美国股市隔夜的交易淡静,交易所的总成交量是95亿4000万股,比过去20天的109亿2000万股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点:

●美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、嘉信理财(Charles Schwab)、PNC Financial和纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)都会在今晚陆续发布业绩。这些银行股在今晚盘前普遍走高,不过涨幅都不超过2%。

●洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin)今晚将公布季度业绩。不少投资者希望在业绩发布会上能够了解更多有关F-35喷气式战斗机的交货速度,因为这会影响今年下半年的业绩。洛克希德·马丁股价在今晚盘前上升6.04美元,截稿时报476.01美元。

●瑞士制药公司Novartis刚刚上调对全年业绩的展望,同时也宣布回购150亿美元自家股,带动股价在今晚盘前上涨3.33美元,截稿时报102.27美元。

●星期二下文我们来看看美国电信巨头AT&T市值为什么跌破1000亿美元。今晚盘前该股微起0.08美元,截稿时报13.61美元。

●盘前活跃股按序:特斯拉、Palantir Technologie、Opendoor Technologies)、Carnival Corp和Plug Power。截稿时,除了特斯拉股价下跌之外,其他四只活跃股的股价全部上升。

AT&T的市值跌到17年来的最低点。(路透社)

AT&T Inc

(纽约证券交易所代码:T)

美国电信巨头AT&T的股票隔夜收盘时,市值跌到17年来的最低点,甚至还跌破1000亿美元。而导致它的股价这阵子节节败退的,是《华尔街日报》刊登的一则针对AT&T的旧电缆铅皮的调查,以至市场分析师纷纷开始评估这些旧电缆对AT&T的潜在财务影响到底有多大。

AT&T股价隔夜收盘时下跌6.69%,闭市报13.53美元,是该股自1993年2月以来的最低收盘价。

另外,在上星期发布的New Street Research调查报告指出,AT&T可能对铅套铜电缆的总体风险敞口最高,其次是Verizon Communications Inc和Lumen Technologies。

该研究公司是根据受影响住房单位和其他假设做估计,得出在全美国国内拿掉铅皮的粗略成本接近600亿美元。这份研究报告还说,AT&T可能需要花费340亿美元来“纠正”这些电缆。尽管这个估算涉及许多未知因素,例如必须拨出的电线数量以及更换电线的成本等,但是预估数字一出还是把许多分析师给吓坏。

《华尔街日报》最先是在7月9日发表一项调查报告说,尽管几十年来新电缆都已经没有使用铅,但是美国各地都还有覆盖着有毒铅的大型电缆网络。因此,各地许多电线杆、土壤和水中都存在含铅电缆,可能对周围工人和社区的健康构成威胁。

虽然AT&T拒绝针对此事置评,但是市场分析师已经开始做出反应了。例如花旗集团(Citigroup)分析师罗林斯(Michael Rollins)在隔夜发布的分析报告就把AT&T股票的评级从“买入”下调至“持守/高风险”(Neutral/High Risk)。他也将该股目标价从原本的每股22美元下调至16美元。

摩根大通(J.P. Morgan)分析师库西克(Philip Cusick)上星期五也因对铅护套电缆的担忧,把AT&T的股票评级从“增持”下调至“持守”,目标价也从原本的22美元下调至17美元。

在Tipranks的14名分析师中,则有七名给予AT&T股“买进”评级,七名给予“持守”评级,一年期限平均目标价是21.50美元。