奥斯汀确认一美军人“恣意且未经授权”越境进入朝鲜

美国国防部长奥斯汀确认，一名美国军人“恣意且未经授权”在朝韩非军事区越境进入朝鲜，这名军人相信已被朝鲜拘留。

路透社报道，这名美国军人是2021年入伍的二等兵特拉维斯·T·金（Travis T. King），参加共同警备区（JSA）情况导览行程，却擅自从板门店韩方一侧越境进入朝鲜。

奥斯汀在星期二（7月18日）的新闻发布会上说：“我们还在设法了解更多详情。我们相信他已被（朝鲜）拘留，因此我们正在密切监视和调查情况，并与他的亲人联系。”

英国广播公司（BBC）报道，数名美国官员告诉CBS新闻，特拉维斯·T·金因为纪律问题被遣送回国。

美国官员说，特拉维斯·金被关押在韩国一处拘留设施一段时间，一周前刚获释，返回汉弗莱斯营（韩国的一个军事基地）办理退出现役手续。

特拉维斯·金原定返回美国，但他在仁川国际机场海关与护送人员告别后，并没有登上飞机。他不仅逃出了航站楼，还前往离机场约54公里的韩朝非军事区。

另一方面，朝鲜于星期三（18日）凌晨3时30分许到3时46分许（新加坡时间星期三凌晨2时30分许到2时46分许），向朝鲜半岛东部海域发射了两枚短程弹道导弹。

美国军方说，朝鲜最新的弹道导弹发射不会对美国人员及领土或美国盟友构成直接威胁。