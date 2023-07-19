古特雷斯：AI关系全球和平与安全 须强化对AI的全球治理

联合国安理会首次就人工智能（AI）的安全风险和机遇举行会议。

新华社报道，联合国秘书长古特雷斯星期二（7月18日）在纽约联合国总部出席联合国安理会人工智能与安全问题高级别公开会，呼吁管控人工智能技术风险，通过成立新的联合国机构强化对人工智能的全球治理。

古特雷斯警告，无论是军事或非军事应用人工智能都可能对全球和平安全产生非常严重后果。他支持一些国家提出，效仿国际原子能机构（IAEA）及国际民航组织（ICAO）等，设立一个新的联合国机构，制定人工智能的治理。

他说，日新月异的人工智能技术已对社会产生显著影响，但未来将导致何种结果，就连人工智能的开发者也不清楚。如今，人工智能已关系到全球和平与安全。人工智能被越来越多地应用于维和、斡旋和人道救援等方面，这项技术也可能被恶意利用。

这是安理会首次就人工智能对国际和平与安全的影响举行公开会，来自15个成员国的代表出席。主持会议的英国外长克莱弗利说，没有任何国家可以不受人工智能影响，需要通过协调来降低风险。

古特雷斯说，犯罪分子和恐怖分子获取人工智能的技术和财务门槛较低，他们一旦将人工智能用在军事或非军事领域，将对全球和平与安全造成极为严重的后果。

人工智能还有其他隐患。生成式人工智能可能造成假信息和仇恨言论泛滥；一些人工智能系统的功能难以预料，可能带来意外的安全风险；人工智能存在运转失常的隐患；人工智能与核武器、生物技术、神经技术、机器人技术的交互让人不寒而栗。

古特雷斯强调，生成式人工智能同时具有行善与作恶的巨大潜能，如不采取措施防范风险，将是对当代和后代的失职。

古特雷斯认为，联合国是探讨人工智能全球治理机制的理想场所。一些国家呼吁成立一个新的联合国机构以加强对人工智能的全球治理，他对此表示欢迎。新机构的首要目的是支持各国最大化利用人工智能技术，规避现有和潜在风险，并建立运行国际机制以监测和治理人工智能技术。

古特雷斯已着手成立“人工智能高级别咨询委员会”，计划今年年底前就人工智能全球治理提出政策建议。