周三美市盘前小幅走高 重点谈美国银行季度业绩

星期三（7月19日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（7月19日）小幅走高。银行股和科技股，尤其是与人工智能相关的股票，提振了股市。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升4.40点或0.10％，报4559.40点；纳斯达克100指数期货起33.40点或0.21％，报15874.80点；道琼斯指数期货则起47.90点，报34999.80点。

美国股市隔夜（星期二）上涨。新一轮发布的银行业绩盈利比预期好，推动道琼斯指数连续第七个交易日走高。这是该指数自2021年3月以来最长的连续上涨走势，也是自2022年4月以来的最高收市水平。

标准与普尔500指数隔夜上升32.19点，闭市报4554.98点。重量级的道琼斯指数则起366.58点，闭市报34951.93点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.82％或128.07点，以15841.35点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是105亿4000万股，与过去20天的105亿8000万股平均成交量大致相同。

盘前交易重点：

今晚将有多个重量级企业陆续发布业绩。其中高盛（Goldman Sachs）将在开盘前公布业绩。现在华尔街分析师普遍预计，因为这阵子市场的合并与收购活动不多，该集团的盈利有可能大幅下降。高盛股价在盘前下跌0.64美元，截稿时报336.63美元。

这阵子市场的合并与收购活动不多，高盛的盈利有可能大幅下降。（路透社）

电动车巨头特斯拉（Tesla）则是在今晚盘后发布季度业绩。除了盈利之外，许多市场分析师也关注特斯拉扩大生产规模的速度，以及接下来的营运成本。特斯拉股价在今晚盘前微跌0.07美元，截稿时报293.27美元。

流媒体巨头网飞（Netflix）和联合航空（United Airlines）也会在盘后发布季度业绩。网飞和联合航空股价在盘前分别上升6.12美元和0.11美元，截稿时报480.92美元和54.90美元。

星期三下文我们来看看美国银行（Bank of America）隔夜发布的季度业绩。今晚盘前该股无起落，截稿时报30.70美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、Carvana Co、微软、AT&T Inc和英伟达。截稿时，除了Carvana Co股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

在净利息收入增长14％至142亿美元的推动下，美国银行集团营业额增长了11％至253亿3000万美元。（路透社）

美国银行（Bank of America）

（纽约证券交易所代码：BAC）

利率上升带进更多利息收入，让美国银行隔夜公布的第二季度盈利和营业额双双超标，支持美国银行股价隔夜开市后直线上升，全日起了超过4％。

根据美国银行截至今年6月底的第二季度业绩报告，集团的营业额是253亿3000万美元，每股盈利是0.88美元。而Refinitiv之前收集到的分析师平均预测则是营业额250亿5000万美元，每股盈利0.84美元。

美国银行业绩也显示，集团盈利从同比的62亿5000万美元，即每股盈利0.73美元，增长了19％，达到74亿1000万美元，即每股盈利0.88美元。在净利息收入增长14％至142亿美元的推动下，集团营业额增长11％至253亿3000万美元。

首席执行官布莫伊尼汉（Brian Moynihan）在业绩新闻稿上说：“我们继续看到美国经济健康的发展。虽然增长速度较慢，但就业市场仍具有韧性。不仅如此，我们的客户人数继续取得实际增长，客户各种来往活动也辅助支持了利率上升带来的有利效应。”

至于美国银行的个别业务，该集团从固定收益交易取得的营业额增长18％，达到28亿美元，超出了之前集团预测的27亿7000万美元；股票交易业务取得的营业额虽然下滑2％至16亿美元，但还是超出预期的14亿8000万美元。

首席财务官博思威克（Alistair Borthwick）也说，集团今年净利息收入将略高过570亿美元，重申了该行之前作出的预测。

虽然美国银行的净利息收入取得比分析师预测还高的增长，但作为该行的主要驱动力之一，隔夜发布的数字虽有惊喜但没有大突破。一些市场分析师甚至“事后孔明”说，美国银行的净利息收入，没有像竞争对手摩根大通那样的显著增长到可以推动季度盈利飙升67％。

也许因为这样，在Tipranks的14名分析师中，只有七名给予美国银行股“买进”评级，五名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是33.59美元。

除了美国银行之外，隔夜发布业绩的银行还有摩根士丹利（Morgan Stanley）、嘉信理财（Charles Schwab）、PNC Financial和纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）。这些银行的业绩也比预期好，它们的股价在隔夜起了至少2.50％。其中嘉信理财的股价更是飙高了12.57％，是标准与普尔500指数股当中表现最佳的股票。