拜登促内坦亚胡不要匆忙推进司法改革

美国总统拜登敦促内坦亚胡政府不要“匆忙”推进有争议的司法改革，提醒“应谨慎行事”。

法新社报道，拜登星期三（7月19日）异常直接地批评了作为美国最亲密盟友之一的以色列。拜登告诉《纽约时报》专栏作家弗里德曼，以色列总理内坦亚胡应该谨慎行事。

拜登指出：“很明显，以色列人在这个领域有强烈的意见，包括在一场持久的抗议运动中，这场运动展示了以色列民主的活力，而民主必须始终是我们双边关系的核心。”

拜登补充说：“（以色列政府与反对者）就有争议的政策领域达成共识意味着需要时间。对于重大变革而言，这一点至关重要。因此，我建议以色列领导人不要操之过急。”

此前一天，大批以色列民众为阻止总理内坦亚胡领导的政府落实司法改革计划，封堵了特拉维夫军队总部的入口。

自内坦亚胡政府1月宣布司法改革计划以来，以色列已连续爆发多轮大规模示威。一旦相关法案获得通过，将给予执政联盟在所有司法部门人事任命方面的最终决定权。此外，司法改革方案还寻求通过立法，赋予议会推翻最高法院裁决权力。

以色列舆论指出，如果内坦亚胡政府司法改革得以实施，将是以色列1948年建国以来最“颠覆性”的政治变革。批评者称改革将损害司法独立，使最高法院受制于政治领袖并滋生腐败。