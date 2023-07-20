纽约市将在美墨边境派传单 吁移民“考虑另一个城市”

为难民寻找住所越发困难，美国纽约市将在美墨边境派发传单，告诉新抵达的移民“考虑另一个城市”，并将成年人留宿庇护所的时间限制为60天。

据路透社报道，纽约市长亚当斯的办公室星期三（7月19日）发公告说，这些传单将努力“打击边境上的错误信息”；当局将帮助移民寻找其他住所。新传单强调了移民前往美国金融中心将遇到的住房、食品和其他必需品的高昂费用。它以英语和西班牙语写道：“当您决定在美国何处定居时，请考虑另一个城市。”

纽约市说，自去年春天以来，已为9万名移民提供了服务，目前仍有近5万5000名移民在纽约市的照顾之下。其中，数千名移民乘坐得克萨斯州州长阿博特派出的巴士抵达。共和党籍的阿博特曾试图将接收移民的重任转移到民主党的大本营。

纽约州受一项长达数十年之久的集体诉讼同意令的约束，必须为无家可归者提供住所。随着越来越多的移民到来，亚当斯尝试了一系列方法来安置他们，从帐篷到将他们重新安置到纽约州其他地方。

为纽约市无家可归者代言的两个组织——法律援助协会（Legal Aid Society）和无家可归者联盟（Coalition for the Homeless）在一份联合声明中说，他们正在审查新的60天收容期限的合法性。