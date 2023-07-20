新研究揭开白蚁王和蚁后“御膳”成分

日本一项新研究揭开了白蚁群中的蚁王和蚁后由工蚁喂给特殊的食物成分，为解释为何蚁后能长时间维持旺盛的繁殖能力提供了线索。

新华社报道，白蚁啃食木材，并依靠它们肠道内微生物的作用将木材中的纤维素转化为生存所需的营养物质。而白蚁群中的蚁王和蚁后并不啃食木材，它们由工蚁喂给特殊的食物，以便专心繁殖。

京都大学和滨松医科大学的研究人员在新一期美国《国家科学院学报·交叉学科》杂志上报告说，他们以栖北散白蚁为研究对象，对工蚁喂食蚁王和蚁后的行为进行了分析，并从正在给蚁王和蚁后喂食的工蚁身上直接采集到了足量的“御膳”。化学分析发现，“御膳”的主要成分包括鞘脂类、甘油二酯、短肽和蛋白质等。

通过电脑断层扫描对比蚁王、蚁后和工蚁的消化道结果，可以观察到蚁王、蚁后和工蚁的中肠和后肠占消化道的体积比明显不同：工蚁的后肠占了很大比例，这里是共生微生物生活并分解纤维素的地方，而蚁王和蚁后的中肠占比较大，这是它们用于吸收营养物质的器官。这种觅食和消化的分工成为白蚁社会劳动和繁殖分工体系的基础。

京都大学发布的公报说，一般来说，活动越活跃的生物寿命越短，而在蜜蜂、蚂蚁、白蚁这类社会性昆虫的巢穴中最活跃繁殖的个体最长寿，造成这一现象的根本是繁殖个体所摄入的特别食物。研究这类特别食物，了解其中的功能性成分，有望贡献于研究促进人类健康长寿的方法。