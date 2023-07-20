涉论文造假风波 美国斯坦福大学校长辞职

美国斯坦福大学校长泰西耶-拉维涅因独立审查委员会发现他作为神经科学家的研究涉嫌造假风波，宣布将辞去校长职务。

泰西耶-拉维涅（Marc Tessier-Lavigne）星期三（7月19日）致函大学社区说，他将从8月31日起辞去位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的斯坦福大学校长一职，但仍将留任教职。他在信中说，审查发现了他本应“做得更好”的地方，他接受了这些结论。他写道，选择辞职是因为预计他的工作将引发热议，并可能“对他领导大学进入新学年的能力引起争论”。

独立审查委员会从12月开始审查泰西耶-拉维涅过去的研究工作。此前，PubPeer上出现了他与他人合著的论文存在研究造假的指控。科学家可在PubPeer这个众包平台上提出对学术研究的问题。

委员会星期三发布审查结果，洗脱了泰西耶-拉维涅参与科学造假最严重的指控。这些指控与泰西耶-拉维涅担任美国基因泰克公司（Genentech Inc.）负责研究药物发现的执行副总裁期间开展的阿尔茨海默病研究有关。然而，委员会在审查20多年来泰西耶-拉维涅的12篇研究论文时发现，当有人对研究提出问题时，“泰西耶-拉维涅没有果断、直率地纠正科学记录中的错误”。

根据审查结果，泰西耶-拉维涅说，他将撤回三篇论文，并改正另外两篇论文。他在信中说，尽管审查结果并未发现他有任何欺诈或伪造数据的行为，但他仍决定辞职。他将继续担任生物学教授，并继续开展大脑发育和神经变性方面的研究。