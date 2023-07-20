阿尔及利亚两车相撞起火 34死12伤

北非国家阿尔及利亚的撒哈拉南部地区发生一起重大交通事故，一辆客车与一辆载有油罐的货车迎面相撞并起火，造成34人死亡，12人受伤。

事故发生在南部城市塔曼拉塞特（Tamanrasset）。当地时间星期三（7月19日）凌晨4时许，两车在国道上相撞后引发火灾。两车起火是乘客伤亡的主要原因。

法新社引述阿尔及利亚民防机构的说法，称12名伤者中有多人严重烧伤。当地媒体称，在巴士上发现焦黑的尸体。死伤者已送往附近医院，事故原因仍在调查中。

当地居民通过电话告诉法新社，巴士让乘客下车后，正要继续行驶，一辆丰田货车撞向它。国家宪兵官员萨米尔·布切希特 (Samir Bouchehit) 说，货车载有汽油罐，并逆向行驶。

他在私人恩纳哈尔电视频道（Ennahar TV）上说：“初步调查发现，责任在于货车司机，其车上装着的汽油罐在碰撞中起火。”

布切希特补充道，货车上的乘客人数尚不清楚，但他们和司机都已罹难。居民称客串司机也身亡。

目前在中国进行国事访问的总统阿卜杜勒马吉德·特本（Abdelmadjid Tebboune）为该事故感到“深切的悲痛”，并向遇难者家属表示“诚挚的慰问”。

中国新闻社报道，交通事故在阿尔及利亚时有发生。据阿尔及利亚通讯社统计，本月9日至15日，该国发生1359起交通事故，共造成42人死亡、1697人受伤。阿尔及利亚道路安全负责人纳塞夫·阿卜杜勒哈基姆（Nacef Abdelhakim）称，2022年全年，该国发生了近2.3万起交通事故，导致3409人死亡、3万多人受伤。超速是交通事故的主要原因。