印度暴徒脱光两名女子衣服游街 莫迪斥为“印度之耻”

印度社群网站流出印度东北的曼尼普尔邦暴民将两名女子脱光游街羞辱的影片，引起全印度民众震惊与愤怒，印度总理莫迪斥责这是“印度之耻”，誓将所有犯案者绳之以法。

星期三（7月19日）在社交媒体流传的影片显示，一群男子手中拿着棍棒，强押两名全裸女子走向田里，期间有人掌掴女子，嘲笑和骚扰她们。在野阵营质疑政府执法单位失能，无法保护善良民众。执法单位已封闭邦内的互联网系统。

莫迪星期四对记者说：“曼尼普尔邦（Manipur）事件对任何文明社会来说都是可耻的……它让整个国家蒙羞。”这是莫迪自5月3日爆发曼尼普尔邦冲突以来，首次公开谈论该冲突。

5月的暴乱是因当地山地部落与平地族群因政府社会保障之争而起，曼尼普尔邦信奉印度教的梅泰族（Meitei），同信奉基督教的那加族和库基族（Kuki）在5月3日爆发的冲突，导致至少73人死亡，243人受伤，1809间房屋烧毁，2万6000多人流离失所。

据报道，视频摄于5月4日，也即冲突爆发后的第二天。在26秒钟的视频中出现的库基族妇女告诉新闻网站《The Wire》，警察当时在场，但没有帮助她们。

由执政的印度教民族主义者印度人民党（BJP）领导的曼尼普尔邦政府说，它正在调查视频拍摄事件，并于星期四（20日）逮捕了一名嫌疑人。

新德里的反对派议员批评莫迪对曼尼普尔邦的骚乱保持沉默。