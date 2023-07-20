周四美市盘前走低 重点谈电动车巨头特斯拉业绩超标但股价跌

星期四（7月20日）重点：



在特斯拉（Tesla）第二季度盈利率下降，以及网飞（Netflix）第二季度营业额不达标的影响下，美国华尔街股市主要股指期货星期四（7月20日）普遍走低。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌5.20点或0.11％，报4560.50点；纳斯达克100指数期货下跌96.30点或0.61％，报15730.10点；道琼斯指数期货则起42.60点，报35103.80点。

以蓝筹股为主的道琼斯指数连续第八天上涨，标准与普尔500指数隔夜（星期三）也小幅走高。唯有纳斯达克指数因为微软股价下跌几乎持平。

标准与普尔500指数隔夜起10.74点，闭市报4565.72点。重量级的道琼斯指数也上升109.28点，闭市报35061.21点。以科技股为主的纳斯达克100指数则退低0.09％或15.00点，以15826.35点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是109亿8000万股，比过去20天的105亿7000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

流媒体巨头网飞（Netflix）股价在盘前下跌6.33％，截稿时报447.35美元。网飞隔夜公布第二季度订户数量虽然大增589万户，但是它的82亿美元营业额却比公司自己之前预测的还低。而且该集团高管对第三季度的营业额预测，即85亿2000万美元，也比分析师平均预测的86亿7000万美元少。

网飞第二季度订户数量大增589万户。（路透社）

联合航空（United Airlines）隔夜公布的第二季度盈利超标，而且还上调了今年的全年盈利预测，带动该公司股价在盘前上涨1.55美元，截稿时报56.35美元。

医疗保健巨头强生（Johnson & Johnson）的股价在盘前上升2.69美元，截稿时报161.43美元。强生将会在星期四万上发布季度业绩。投资者普遍希望能够进一步了解强生滑石粉产品面临的数千起诉讼的详情。

星期四下文我们来看看为什么电动车巨头特斯拉（Tesla）季度业绩超标，可是投资者还是对它感到失望。星期四盘前该股退低11.47美元，截稿时报279.79美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、Carvana Co、Plug Power、Palantir Technologies和英伟达（Nvidia）。截稿时，除了Carvana Co股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

特斯拉（Tesla Inc）（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

虽然特斯拉电动车已经降价促销了好几个月，特斯拉的电动车产量仍然多过它的销量。（法新社）

电动车巨头特斯拉在隔夜盘后公布的季度营业额虽然创下历史新高，盈利也超越了分析师普遍预测，但是因为特斯拉一连串的降价和优惠措施把这个季度的盈利率给拖低，导致该股在隔夜盘后下挫了超过4％。

不仅如此，首席执行官马斯克（Elon Musk）和其他高管也未能提供更多有关Cyber​​truck和机器人出租车的准确交货日期，又说工厂正在进行提升而必须停工，接二连三令投资者失望的消息使得特斯拉股价只好节节败退。

根据特斯拉截至今年6月底的第二季度业绩报告，特斯拉营业额是249亿3000万美元，净利是27亿美元，调整后每股盈利是0.91美元。而Refinitiv之前搜集到的分析师平均预测则是营业额244亿7000万美元，每股盈利是0.82美元。虽然这两个上下线主要业绩指标双双超标，但是却得不到投资者的欢呼声。

因为业绩报告也显示，特斯拉这个季度的毛利率是18.2％，比华尔街分析师平均预测的18.8％低。而投者记忆犹新的是，去年初特斯拉的盈利率还曾是超过30％的。

当被问及毛利率在停止降价和工厂提升完成后是否会回升时，马斯克只轻描淡写地说：“从长期角度而言，毛利率和盈利率的变动其实是小事一桩。”

马斯克：“从长期角度而言，毛利率和盈利率的变动其实是小事一桩。”（法新社）

马斯克也说：“我们今年的车子交货量目标仍然不变，会继续保持在180万辆。但是预计第三季度产量将略微下降，因为我们在夏季会停工以进行大规模的工厂提升工作。”

另一方面，虽然特斯拉电动车已经降价促销了好几个月，特斯拉的电动车产量仍然多过它的销量。特斯拉说，现在它的全球可供应存库是16天。这要比上个季度的15天和一年前的四天都来得多。

市场不少分析师也说，像Cyber​​truck这样的新车型固然可以提振特斯拉的销量增长率，但是这款期待已久的卡车最快也要等到明年才能大量上市，因此对特斯拉今年的业绩贡献也是有限的。

特斯拉的Cybertruck卡车最快也要等到明年才能大量上市。（法新社）

难怪在Tipranks的27名分析师当中，只有12名给予特斯拉股“买进”的评级，11名给予“持守”的评级，四名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价则是252.08美元。换言之，以隔夜的291.26美元闭市价来看，这些分析师认为特斯拉股价还可能下跌13.45％。