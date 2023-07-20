伊拉克要求瑞典驻巴格达大使离境

伊拉克星期四（7月20日）要求瑞典驻巴格达大使离开伊拉克领土，并召回它驻瑞典的代办。

伊拉克政府声明说，伊拉克总理苏丹尼已指示外交部撤回伊拉克驻瑞典首都斯德哥尔摩临时代办。苏丹尼还要求瑞典驻巴格达大使离开伊拉克领土，以回应瑞典政府一再容许焚烧宗教典籍的行为。

路透社报道，数百人冲进瑞典驻巴格达大使馆并纵火焚烧大使馆，以抗议在斯德哥尔摩示威者可能在星期四（7月20日）焚烧一本《可兰经》，

此前，伊拉克已警告，如果斯德哥尔摩发生几周内的第二次焚烧《可兰经》抗议活动，伊拉克将断绝与瑞典的外交关系。伊拉克总理办公室的一份声明称：“伊拉克政府已通过外交渠道通知瑞典政府，如果在瑞典领土上再次发生焚烧《可兰经》的事件，就必须断绝外交关系。”

法新社记者见到，一名男子在伊拉克驻斯德哥尔摩大使馆外踩踏《可兰经》，但没有点燃这本典籍。

37岁的萨尔万·莫米卡 (Salwan Momika) 跺脚踢了《可兰经》，但没有焚烧这本典籍，而是离开了抗议活动场地。不到一个月前，他在斯德哥尔摩主清真寺外举行的类似抗议活动中焚烧《可兰经》。

路透社也引述目击者称，瑞典的抗议者在伊拉克驻斯德哥尔摩大使馆外，脚踢并稍微毁坏了一本他们称是《可兰经》的书籍，但并没有像他们威胁的那样焚烧它。

星期四凌晨，数百名抗议者冲进巴格达市中心的瑞典大使馆，攀爬大使馆的围墙并纵火焚烧使馆建筑，抗议瑞典可能再发生焚烧《可兰经》的事件。

瑞典外交部说，所有使馆人员都安全，瑞典谴责这起袭击事件，并强调伊拉克当局有必要保护外交使团。伊拉克外交部过后谴责示威者焚烧大使馆，并下令安全部队查明肇事者。