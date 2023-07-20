约翰内斯堡道路发生爆炸 一人死亡 48人受伤

南非最大城市约翰内斯堡一条繁忙的街道发生不明原因爆炸，拯救人员在市中心发现了一名罹难者的遗体。

星期三（7月19日）傍晚繁忙时段的这起爆炸事故，发生在约翰尼斯堡一条有四条车道的公路上，这条路是小型巴士的交通动脉，道路两侧有许多高楼层建筑，包括住宅和商店。

爆炸在道路上炸出一个洞，路面出现长长的裂缝，行人和汽车向四处飞散。法新社引述 紧急事故应变局发言人罗伯特·穆劳兹（Robert Mulaudzi）说：“我们在爆炸发生地点找到一具男性遗体。”

目击者称，强烈爆炸后散发出化学气味和逸出的蒸汽，导致包括小巴出租车在内的车辆翻倒。

豪登省（Gauteng province）省长勒苏菲（Panyaza Lesufi）在记者会上说，爆炸事故还导致48人受伤。他说，初步检查并未查明爆炸原因，专家们“仍在寻找来源”。

警察封闭了爆炸地区一带，驱散了围观者。省警察部队首长马维拉（Elias Mawela）说。 “如果发生二次爆炸，我们可能会有人命伤亡。”

紧急服务部门最初将爆炸归咎于地下天然气管道，但该市的私有化天然气公司Egoli Gas指出，这“不太可能”，因为用户仍在不间断地获得天然气供应。

然而，在初步检查后，公司发表声明称，“一两个阴沟盖”炸飞，并有“白色气体状物质”从这些开口中逸出。

约翰内斯堡市长告诉记者，该地区周围的无家可归者经常在人行道上露宿，他们已转移到临时避难所。