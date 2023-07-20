强力球彩票开出10亿美元大奖 中奖彩票在加州售出

美国强力球彩票（Powerball）星期三（7月19日）开出10亿美元（13.22亿新元）大奖，中奖彩票在加利福尼亚州洛杉矶市售出。

法新社报道，美国加利福尼亚州彩票公司称，一名彩票购买人赢得了10亿美元强力球大奖。公司在推特上宣布：“加州出现了一位新的强力球亿万富翁！”

声明称：“洛杉矶拉斯帕尔米塔斯（Las Palmitas）便利店售出的一张幸运彩票是全国唯一一张与7月19日强力球抽奖中所有六个号码相匹配的彩票，赢得了10亿美元强力球大奖。”

据《华盛顿邮报》报道，这10亿美元的头奖是去年11月以来的最高奖金，也是奖金第三次达到10亿美元以上。

中国新闻社报道，此次强力球彩票中奖号码是7、10、11、13、24，强力球号码是24。这张幸运彩票从位于洛杉矶市中心东12街和华尔街路口附近的拉斯帕尔米塔斯便利店售出。

另据《洛杉矶时报》和“ABC7”等美国媒体报道，强力球公司主席兼宾夕法尼亚彩票执行董事德鲁·斯维特科说，这是强力球彩票迄今31年历史上第三次开出“十亿”美元级别的大奖。此次大奖中奖概率约为2.92亿分之一，中奖金额在强力球彩票史上居第三位，在美国彩票史上排名第七。目前，中奖者身份尚未确认。

加州彩票运营监管部门称，除了头奖得主，加州海沃德市、拉蓬特市、洛杉矶市、旧金山市、圣克拉拉市和南太浩湖市等地售出的七张彩票也匹配了此次开奖的五个号码，每张彩票中奖金额近44.88万美元。

这是最近八个月以来，强力球大奖第二次花落洛杉矶。2022年11月8日，强力球彩票开出破纪录的20.4亿美元大奖，获奖彩票在洛杉矶郡阿尔塔迪纳售出，造就了加州历史上首位“彩票亿万富翁”。