白宫期待基辛格从北京带回来的消息

美国白宫对前国务卿基辛格从北京带回来的消息表示期待，并对基辛格能到北京访问而一些现任美国高官却无法做到，表示遗憾。

路透社报道，白宫对基辛格的访华行程表示知情，但强调，这是一个美国公民进行的私人访问。

基辛格是1970年代美中关系正常化的缔造者，曾担任美国前总统尼克逊和福特的国务卿和国家安全顾问。在华盛顿和北京努力修复紧张关系之际，中国国家主席习近平星期四（7月20日）在北京钓鱼台国宾馆会见了这位“老朋友”。

已经百岁高龄的基辛格此行还与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅及国防部长李尚福举行会谈。上个月在新加坡举行的香格里拉对话期间，李尚福拒绝与与会的美国国防部长奥斯汀会谈。

白宫国家安全委员会发言人柯比星期四说，很遗憾一个公民能与中国防长会面交谈，美国防长却无法这么做。

柯比说：“这是我们要解决的问题。这就是为什么我们继续努力恢复双方的军事沟通渠道，否则当局势高度紧张时，发生误判的风险将会很高。”

柯比说，美国政府官员“期待听取基辛格带回来的消息，了解他的所见所闻，以及他的看法。

因乌克兰战争、台湾和贸易限制措施等问题，世界这两个最大经济体的紧张关系不断加剧。

在基辛格访华之前，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦和气候问题特使克里先后访问了中国。

美国总统拜登6月说，他希望能在未来几个月内和习近平会面。一些官员希望这能在9月于印度新德里举行的二十国集团（G20）峰会，或11月在美国旧金山举行的亚太经合组织（APEC）峰会实现。