朝鲜：美核潜艇入韩 对朝构成“最直接”的核威胁

朝鲜国防部长强纯男谴责美韩日前召开“核磋商小组”会议，并强调美国战略核潜艇停泊釜山港，是美国40多年来首次在朝鲜半岛部署战略核武器，对朝鲜构成“最露骨而直接”的核威胁。

朝中社报道，朝鲜国防部长强纯星期四（7月20日）发表声明，强调在世界拥核国家中唯有美国把针对特定国家的核武器使用公开确定为政策。由于美国及其追随势力的军事妄动，朝鲜半岛军事安保形势发生了根本性变化。

强纯男警告美方：“包括战略核潜艇在内的战略资产部署可视性的增强，可能符合朝鲜核武力政策所阐明的核武器使用条件。”

声明说，朝鲜武装力量将负责任地维护国家主权、领土完整和根本利益，防止朝鲜半岛和东北亚地区发生核战争。

韩联社此前报道，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔18日在访韩期间说，一艘美国战略核潜艇正在釜山港停靠。19日，韩国总统尹锡悦登上靠泊在釜山港的美海军战略核潜艇“肯塔基”号，并视察了潜艇内部。

今年4月26日，美国总统拜登在白宫同尹锡悦举行会谈。双方同意，升级美国对韩国提供的“延伸威慑”，继续加强韩美日三方合作，在供应链、关键技术等方面加强合作。双方通过的《华盛顿宣言》约定美国对韩提供“核保护伞”，同意扩大韩美核危机磋商，建立“核磋商小组”机制，新增韩美军事训练和模拟演习，增加朝鲜半岛周边美战略资产部署，包括部署战略核潜艇。