土耳其沙特和伊朗 强烈谴责发生在瑞典的亵渎可兰经行为

土耳其强烈谴责发生在伊拉克驻斯德哥尔摩大使馆前，对可兰经所做的“卑鄙”行为，并呼吁瑞典“果断行动以防止这种针对回教的仇恨犯罪”，沙特阿拉伯和伊朗也召见瑞典大使馆官员，表达抗议。

路透社报道，瑞典警方批准示威者星期四（7月20日）在斯德歌尔摩的伊拉克使馆外举行集会，示威者原本计划在集会上焚烧可兰经和伊拉克国旗，引发伊拉克回教徒抗议。瑞典驻巴格达大使馆当天凌晨遭伊拉克示威者闯入，并纵火焚烧使馆建筑。

瑞典的示威者最终没有焚烧可兰经，但踩踏了可兰经。伊拉克政府为此驱逐了瑞典驻巴格达大使，召回驻斯德歌尔摩代办，还中止了瑞企爱立信在伊拉克的经营许可。

土耳其外交部星期四发表声明说：“我们强烈谴责在伊拉克驻斯德哥尔摩大使馆前，针对我们的圣书可兰经进行的卑鄙攻击行为。”

沙特外交部同日召见瑞典驻利雅得临时代办，发出一份照会，对计划在斯德哥尔摩焚烧可兰经的“亵渎”行为表示谴责。

另据伊朗官方媒体报道，伊朗外交部召见了瑞典驻德黑兰大使，“强烈抗议亵渎神圣的可兰经”。

与此同时，伊朗支持的黎巴嫩真主党领袖纳斯拉拉星期四呼吁阿拉伯和伊斯兰国家，效仿伊拉克的做法，驱逐瑞典大使，并从瑞典召回本国大使。

纳斯鲁拉也呼吁回教徒大规模参加星期五祈祷，坐在回教堂前“拥戴可兰经”。

6月28日，几年前从伊拉克逃到瑞典的37岁伊拉克男子莫米卡，在斯德哥尔摩最大回教堂前踩踏并焚烧可兰经，引发土耳其抗议和回教世界的强烈不满，瑞典申请加入北约的议程也因此受挫。