五角大楼把美国二等兵越境进入朝鲜作“擅离职守”处理

美国国防部把美国二等兵特拉维斯·金越境进入朝鲜的行动，按“擅离职守”处理。美国官员承认，对他目前的情况以及被关押在哪里都一无所知。

综合英国广播公司（BBC）和路透社报道，五角大楼星期四（7月20日）说，国防部无法提供任何关于特拉维斯·金在朝鲜的信息。

五角大楼发言人辛格被问及是否认为特拉维斯·金还活着时说：“我们不知道他的情况。我们不知道他被关押在哪里。我们不知道他的健康状况。”

特拉维斯·金星期二（18日）冲过了戒备森严的韩朝非军事区，目前尚不清楚他是否已向朝鲜投诚，或是希望返回美国。

华盛顿新闻网站《信使报》引述一份美国政府内部报告，描述了特拉维斯·金越境闯入朝鲜的整个过程。

报告指他快速冲向朝鲜一侧的一栋建筑物后大力敲打门，但没有人应门。他接着跑到建筑物的后方，坐上了一辆箱型车，车子随即迅速开走。

专家认为，像特拉维斯·金这样的低阶士兵，对朝鲜来说是没有什么宣传和情报价值的，这可能会促使朝鲜释放他，但他的命运仍然高度不确定。

美国陆军司令沃穆斯对特拉维斯·金的情况表示“深切关注”。她告诉阿斯彭安全论坛的与会者，“坦白说，我为他感到担心。”

白宫早前说，美国通过“多种渠道”试图与平壤联系，但都没有得到回应。