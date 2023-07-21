美越将定期举行经济会谈 耶伦称越南是友岸外包关键伙伴

美国和越南同意就宏观经济政策和维护金融稳定的努力，定期举行高级别官员会谈，两国也将探讨发展技术援助伙伴关系的可能性。

路透社报道，在河内访问的美国财政部长耶伦星期四（7月20日）与越南国家银行行长阮氏红发表一份联合声明，强调美越两国都希望强化双边关系。

声明说：“美国和越南是值得相互信赖的伙伴，两国的友谊是建立在相互尊重的基础上，促进强劲、有弹性、安全和包容性增长，是两国的共同目标。我们期待在未来几年，进一步加强我们的伙伴关系。”

另外，耶伦星期五在河内出席美国-亚细安商业理事会会议时说，美国将越南视为扩大绿色能源和建立更具弹性供应链的重要合作伙伴。

美越过去20年的贸易额以每年近25%的速度增长，并在去年创下历史新高。耶伦说，没有迹象表明这一增长势头正在放缓，另外，对越南半导体行业的投资也在加速。

耶伦还说，越南已成为全球半导体供应链的关键节点，并指出美国公司在越南进行大量投资，其中就包括总部位于亚利桑那州的Amkor和英特尔。英特尔在胡志明市拥有世界上最大的组装和测试设施。

耶伦在河内的讲话并没有提及中国。她强调，华盛顿的“友岸外包”举措，并不是一个“排他性的国家俱乐部”，而是开放型的，能够包容发达经济体、新兴市场和发展中国家。