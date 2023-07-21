脱光两女子衣服游街 印度四暴徒或面临死刑

印度警方逮捕了四名男子，指控他们在东北曼尼普尔邦逼迫两名妇女脱衣游街的非人暴行，四人或面临死刑判决。

法新社星期五（7月21日）报道，这段拍摄于5月4日的羞辱性影片显示，一群印度男子手持棍棒，强押两名全裸女子走向田里，期间有人掌掴女子，嘲笑和骚扰她们。

另据印度新闻和媒体网站《第一邮报》（Firstpost）报道，其中一名受害女性还遭暴徒轮番性侵，而两名女子的父亲与兄长则被暴徒杀害。

影片一经流出，立即引发印度全境民众挞伐。为了平息愈演愈烈的民愤，曼尼普尔警方星期四（20日）晚发推文宣布，已将四名主要被告逮捕。

据悉，一名男子因参与施暴，家园被一群愤怒的印度妇女烧毁。另有大批示威者在全国各地发起抗议活动，要求曼尼普尔邦首席部长下台。

一名抗议者说：“正常人能做这些事吗？这甚至不是人类对待他人的方式。”

为遏阻视频进一步流传，曼尼普尔当局还关闭了当地的互联网系统。

曼尼普尔邦政府说，当视频在案发两个月后出现在社交媒体上时，警方便采取了行动。

该邦首席部长辛格承诺，当局正在“彻查”这起事件，称“我们将确保对所有肇事者采取严厉行动，包括考虑判处死刑的可能性”。

据悉，在这起非人的暴力事件发生前一天，曼尼普尔邦信奉印度教的梅泰族（Meitei），同信奉基督教的那加族和库基族（Kuki）曾爆发激烈冲突，造成至少73人死亡，243人受伤，1809间房屋烧毁，2万6000多人流离失所。

两名受害女性是库基族人，其中一名受害者说，事发时，警察也在现场，但却没有施以援手。