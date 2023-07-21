柬埔寨首相：长子洪玛内将在四周内成为首相

柬埔寨首相洪森说，他的长子洪玛内将在星期天（7月23日）全国大选后“很快”成为新一任首相。

路透社报道，洪森星期四（20日）接受中国凤凰卫视采访时说：“三四周后，洪玛内（Hun Manet）可能成为首相，这取决于他能否做到这一点。”

即将在下个月年满71岁的洪森已独揽柬埔寨政治大权长达38年。外界普遍预测，在主要反对党烛光党因技术原因被禁止参选的现况下，选举投票不过是走个过场，洪森领导的柬埔寨人民党将再次大获全胜，而首次参选的洪玛内也将成功当选国会议员，逐步接替父亲，最终出任首相。

现年45岁的洪玛内出生于柬埔寨磅湛省的一个村庄，与父亲洪森的童年经历不同，洪玛内有更多机会接受教育，在美国西点军校毕业后，于1999年以优异的成绩考入纽约大学攻读经济学硕士学位，后在2002年获得学位。随后，他到英国布里斯托大学和英国布里斯托大学深造，并获得经济学博士学位。

一路交出满意答卷的洪玛内是父亲的骄傲。近年来，洪玛内的媒体曝光率逐渐增加。今年2月，洪玛内与父亲一同出访中国，进一步迈入各国大众的视野。

不过，洪森曾表明，即便长子成功上位，他也会继续在政治道路上持续引导洪玛内，直言“如果儿子未能达到预期目标，我将重新担任首相”。