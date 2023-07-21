印度斯里兰卡将加强关系 拟建石油管道与陆桥

印度和斯里兰卡决定加强经济关系。印度总理莫迪星期五（7月21日）在新德里同到访的斯里兰卡总统维克拉马辛哈会谈后宣布，两国将就建设石油管道和桥梁进行可行性研究。

印度也将帮助斯里兰卡在东北海岸城市亭可马里（Trincomalee）开发港口和经济中心。两国首脑也同意加强可再生能源合作。

路透社报道，去年1月至7月，印度为斯里兰卡提供了近40亿美元（约53亿新元）的支持，这对于斯里兰卡来说至关重要，因为几乎耗尽美元的斯里兰卡陷入了金融危机，无力为燃料和药品等必需品进口提供资金。

莫迪星期五说，两国领导人“采纳了经济伙伴关系的愿景文件”，以加强海上、空中、能源和民间互联互通，加快在旅游、电力、贸易、高等教育和技能发展方面的相互合作 。双方将迅速努力连接各自的电网，并研究在两国之间建设一条石油管道和一座陆桥的可行性。两国之间有一处的距离约为50公里。

据双方官员称，铺设海底电缆和石油管道的项目预计耗资约40亿美元。

到印度进行为期两天访问的维克拉马辛哈说：“建设一条从印度南部到斯里兰卡的多产品石油管道将确保斯里兰卡获得负担得起且可靠的能源供应。”

两国也会很快重启《经济技术合作协议》这项贸易协议谈判。

维克拉马辛哈还向莫迪通报了政府为解决金融危机而采取的改革措施的进展，并对印度在“现代历史上最具挑战性的时期”提供的支持表示赞赏。

斯里兰卡去年5月出现外债违约，印度加入日本等巴黎俱乐部成员建立的共同平台，帮助斯里兰卡重组债务。印度仍为斯里兰卡主要债权国。

印度与斯里兰卡关系向来密切，但斯里兰卡因其在印度洋的战略地位，已成为印度和中国之间的角逐场。