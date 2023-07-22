沙利文：中国认为两国关系“不绑安全带”可能更安全

美国国家安全顾问沙利文说，中国似乎认为美中两国关系“不绑安全带”，不设“护栏”，才会更加安全。

美国之音报道，沙利文星期五（7月21日）在阿斯彭安全论坛上被问到，他与中国最高外交官员王毅今年5月在奥地利维也纳的对话，以及中国是否与美国一样，认为为美中关系建设“护栏”非常必要。

沙利文说，相对于在媒体聚光灯下的对话，这样的交流可以更坦诚、更直接。他说，两人的会晤也为后来国务卿布林肯、财政部长耶伦，以及美国总统气候特使克里最近对中国的访问铺平了道路。

为两国关系设立底线和护栏，是布林肯访华的主要目的。

在被问到中国是否也希望为两国关系设置护栏时，沙利文说，他的印象是中国似乎并不希望为两国关系“绑上安全带”。

“这只是我的印象，中国的整体态度大概是这样的，如果你在车上系上安全带后，你就会被激励开得更快、更疯狂，然后就会发生车祸。因此，以某种角度来说，最好是不要系安全带。”

沙利文说，实际上，“安全带”是一个很好的类比，因为绑上安全带大大降低了车祸的成本和后果。他说，美国随时准备在各个层面进行军事交流，以避免错误、误判和局势升级。坦白说，中国没有这样做。”

中国方面多次表明，除非美国解除对中国国防部长李尚福的制裁，否则中国不会与美国恢复军事交流。李尚福在2018年因购买俄罗斯武器而受到美国制裁。

沙利文对此也作出了回应。他认为，制裁不应该是中国拒绝交流的原因。首先，中国军方有很多人并没有被制裁；第二，他自己和拜登内阁的很多人也被俄罗斯制裁，但这并不妨碍他们在必要时与俄罗斯方面进行交流。

沙利文说，几十年来，美国和俄罗斯就减少核风险和战略军控等进行对话，但是，美中之间还没有进行过类似的对话，这是不稳定的因素之一。他希望将来某一天能与北京就中国核能力进行对话，因为这是核大国的责任。