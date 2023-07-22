约2000只海中死亡企鹅 被冲上乌拉圭海岸

过去10天里，约2000只在海中死亡的企鹅被冲上乌拉圭东部海岸。当局说，企鹅的死因似与禽流感无关，但到底是什么导致它们死亡仍是一个谜。

法新社报道，乌拉圭环境部动物司司长莱扎戈延（Carmen Leizagoyen）说，这大群企鹅是麦哲伦企鹅（Magellanic penguins），且多未成年，死后被洋流带到乌拉圭岸上。

她说，这些企鹅是在大海中死亡，90%为年轻企鹅，冲上岸时体内没有脂肪储备，都是空腹。她也强调，所有被采集样本的禽流感检测结果都是阴性。

麦哲伦企鹅在阿根廷南部筑巢。在南半球的冬季，它们会向北迁徙寻找食物和温暖水域，甚至会到达巴西圣埃斯皮里图州（Espirito Santo）的海岸。

莱扎戈延说，在迁徙过程中出现一定比例的死亡是正常的，但这么大量的死亡并不正常。她说，去年巴西也发生过类似的死亡事件，但原因不明。

环保倡导者将麦哲伦企鹅死亡数量增加，归咎于过度捕捞和非法捕捞。

SOS海洋野生动物救援组织的特索尔受访时说：“从1990年代到2000年代，我们开始看到野生动物缺乏食物现象。资源已被过度开发。”

另外，7月中旬袭击巴西东南部的大西洋亚热带气旋，也可能导致最脆弱的动物，因恶劣天气而死亡。

特索尔说，最近他也在乌拉圭首都蒙得维的亚以东马尔多纳多省（ Maldonado）的海滩，发现死去的海燕、信天翁、海鸥、海龟和海狮。