50年来最热 希腊下周高温将为欧洲最高

受热浪影响，希腊正面临50年来最炎热的7月份周末，预计高温天气将持续到下个星期。

强烈且持续多日的热浪导致希腊部分地区、西班牙东部以及意大利南部的撒丁岛和西西里岛气温升至45摄氏度以上。彭博社报道，希腊的最高气温预计到下星期三（7月26日）将达到47摄氏度，意大利南部的撒丁岛（Sardinia）预计下星期一（24日）将达到48摄氏度。两年前，意大利西西里岛（Sicily）创下48.8摄氏度的高温纪录。

中国通讯社报道，希腊气象学家吉安诺普洛斯的预测：“本周末可能是过去50年来最热的7月周末。”他补充说，直到7月底，首都雅典的气温将持续六七天高于40摄氏度。

由于高温，希腊历史景点雅典卫城7月21日暂时关闭。（路透社）

市政府建议人们尽量在家办公，尤其是健康不好的人得避免外出，包括希腊历史景点雅典卫城（Acropolis）在内的多个旅游景点这两天最热的时段关闭。

希腊民防部门警告，全国各地新发火灾的风险非常高。希腊目前还有多处野火尚未扑灭。雅典附近星期一（17日）爆发的一些野火仍在燃烧。总理米佐塔基斯星期四（20日）说：“困难时期还没有结束。”他正在与其他欧洲领导人联系，要求他们派遣更多飞机和消防员来协助灭火。

法国、意大利和土耳其已向希腊派去消防飞机，波兰、斯洛伐克、罗马尼亚和保加利亚的200多名消防员也加入到希腊的灭火行动中。

从美国加利福尼亚州的死亡谷到中国西部的吐鲁番的“热穹”现象正在给整个北半球带来极端的高温。随着化石燃料排放使地球变暖，这些热浪变得更加强烈和持续时间更长。

“热穹”现象是指一个地区上空持续的阻塞高气压形成了一个巨大的高气压盖子，导致大量聚集的热空气受困在该地区，热空气被高气压向下压缩的同时，又因为温度升高而继续上升，从而形成恶性循环。