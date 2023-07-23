英摇滚乐队被马国禁演后 宣布取消印尼和台湾演出

英国独立摇滚乐队The 1975因“男男亲密举动”被马来西亚当局勒令取消演出行程后，于星期天（7月23日）宣布取消印尼和台湾的表演行程。

综合媒体报道，The 1975星期五（21日）在吉隆坡音乐节表演时，乐队主唱希利（Matt Healy）在舞台上边喝酒边抨击马国政府对同性恋、双性恋与跨性别者（LGBT）的法律约束，同时还夹杂一些辱骂字眼。激进言谈结束后，希利走到舞台后方，在众目睽睽下与乐队男贝斯手拥吻。

这场音乐会最终在全场哗然中被紧急终止，马国当局还禁止乐队所有后续演出。

音乐节的主办方随后发文道歉，对The 1975并未遵从演出指南表示遗憾。相关赞助商和其他表演者则委托代表律师，联合向乐队提出集体诉讼。

目前已被马国列入黑名单的The 1975则在星期天宣布取消接下来在印尼雅加达和台湾的演出。

乐队声明说：“乐队从不轻易做出取消演出的决定，并一直热切期待着为雅加达和台北的歌迷演出，但遗憾的是，鉴于目前的情况，原定的演出将无法继续。”

印尼政府和音乐节主办方尚未就取消演出一事发表评论。

据悉，希利曾在舞台上对马国歌迷说，乐队曾想过退出音乐节。他说：“我不认为音乐节有什么意义，我不明白邀请The 1975到一个国家会限制我们可以和谁发生性关系的国家表演，这有什么意义。”

分析指出，希利的行为不仅激怒了马国政府，还激怒了当地的LGBT群体，因为他的过激行为或让LGBT群体遭受更多羞辱与歧视。

马国通讯及数码部长法米立则发文谴责希利。他说：“永远不要触及社会的敏感点，尤其是那些有违当地文化礼仪和价值观的敏感点。”