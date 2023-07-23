普京：乌克兰反攻已失败

俄罗斯总统普京星期天（7月23日）称，乌克兰的反攻行动“已经失败”。

普京星期天在圣彼得堡会见来访的白罗斯总统卢卡申科。据塔斯社报道，卢卡申科在会谈中说，“没有什么反攻”，普京接着称，“反攻是有的，但已经失败了”。

乌克兰上个月4日展开新一轮反攻行动，但至今未取得重大进展。美国参谋长联席会议主席米利日前说，现在评断乌军反攻失败还言之过早，并指这将是一场漫长、艰苦与血腥的战斗。

卢卡申科说，根据他取得的信息，过去一天俄军仅在一场战斗中，就摧毁了超过15豹2坦克与20多辆布拉德利步兵战车。普京说，这似乎是俄罗斯对乌克兰展开特别军事行动以来，摧毁最多外国装备的一天。

卢卡申科还说，乌军展开反攻以来已折损2万6000兵力；普京则称，乌军的人员损失比这“更多”。

这是普京在卢卡申科斡旋下解除俄雇佣兵组织瓦格纳集团的兵变危机后，两人首次会面。

卢卡申科告诉普京，瓦格纳希望西进波兰，但被他拒绝了。“他们要求去西边，请求我允许他们……去华沙和热舒夫一趟。但当然，我会按照我们说好的，把他们留在白罗斯中部。”

他还说：“我们正在控制（瓦格纳的）情况。他们的心情不太好。”

普京和卢卡申科此次会谈重点是进一步发展两国战略伙伴和联盟关系。普京说，两国经济状况都非常好，所有计划均在实施，且进展快于预期。