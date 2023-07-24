西班牙大选产生悬峙议会 桑切斯称右翼联盟“被击败”

西班牙星期天（7月23日）闪电大选已完成99.5%的计票，没有任何政党赢得绝对多数，下议院产生悬峙议会，右翼人民党仅以微弱优势领先于执政的社会党，这意味着西班牙未来数周面临不确定性。

彭博社报道，根据西班牙内政部公布的统计，右翼人民党有望在下议院350席中赢得136席，比2019年选举多了47席。

极右翼呼声党（Vox）夺33席，比2019年减少19席，但仍是议会第三大力量。但即使呼声党和人民党联盟，仍然未能达到下议院176席的执政门槛。

西班牙首相桑切斯领导的社会党以122席，成为下议院席位第二多的政党；社会党同盟极左的统一党（Sumar）得31席。由于社会党拥有更广泛的潜在合作伙伴，或能组成一个172席的联盟。

桑切斯在初步计票结果出炉后说，右翼和极右翼已被“击败”。他说：“想要全盘剥夺我们过去四年所有进展的‘向后退’集团失败了。”

桑切斯说：“希望西班牙继续进步的人，比希望西班牙向后退的人更多。”

但寻求执政的人民党党魁费霍（Alberto Nunez Feijoo）在桑切斯讲话后宣布，人民党赢得了星期天的选举。

费霍说：“我现在的责任就是为尝试组建政府进行公开对话。”

选前民调显示人民党和呼声党可能在此次大选赢得多数，但结果表明西班牙将出现一个悬峙议会。