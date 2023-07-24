为彻查特朗普 美司法部已斥资逾900万美元

迄今为止，美国政府已为调查前总统特朗普多起错综复杂的案件而耗资数百万美元，但美国官员强调，这并没有显著影响检察官部门履行他们正常职务的能力。

《纽约时报》报道，知情人士透露，获美国司法部任命调查前总统特朗普两起重大联邦刑事案件的特别检察官史密斯，手下团队包括40至60名职业检察官、律师助理和支助人员；联邦调查局（FBI）一组特工和技术专家，也轮流为史密斯团队提供支持。

去年11月至今，史密斯在上任首四个月支出的调查费用高达920万美元（约1224万新元）；其中包括向美国法警局支付的190万美元，是为史密斯、他的家人及其他调查人员提供的人身保护费用。

特朗普和他的盟友在社交媒体上点名攻击史密斯团队，使他们面临安全威胁。

特朗普和他的盟友在社交媒体上点名攻击史密斯（图）调查团队，使他们面临安全威胁。（路透社）

按目前调查费的增长速度计算，史密斯对特朗普的调查预计一年就得花费约2500万美元。

驱使司法部为此投入这么庞大的力量和资金，主要都是特朗普的个人行为所致。特朗普拒绝接受2020年总统选举结果，在特朗普之前的所有历届总统在败选后都会宣布接受败选结果。

特朗普也拒绝接受他的律师的建议和大陪审团下令归还政府文件的命令。他从个人立场出发，不断猛烈炮轰调查他的检察官。

而2500万美元这个数字，只反映了美国联邦、州和地方官员为解决特朗普在任前、任内和卸任后的行为所投入资源的一个开始。

暴力冲击美国会大厦诉讼 是美历史上开展最大规模调查

尽管目前没有全面的统计数据，美国司法部官员长期以来一直强调，对亲特朗普暴徒2021年1月6日暴力冲击国会大厦事件而提起的诉讼，是美国历史上开展的最大规模调查。

这起震惊全球的骚乱事件，只是美国政府向特朗普和他的盟友追究问责的众多刑事与民事案件之一。

另外，纽约州和佐治亚州司法部和检察官已启动提控特朗普的程序，这两州对特朗普进行调查的量化成本，也正逐渐显现。

总体来说，美国司法部对特朗普的调查，似乎没有占用本应用于打击犯罪或进行其他调查的资源。但就如一名美国官员所说，美国联邦机构正在缴纳“特朗普税”——美国领导层被迫在这位前总统身上耗费过多的时间和精力，还得为他们的调查工作进行辩护，以反击特朗普毫无根据的指控。特朗普指责美国执政当局以牺牲公共安全为代价来迫害他。