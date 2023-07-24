两抗议者在伊拉克驻丹麦大使馆前焚烧《可兰经》

两名丹麦抗议者星期一（7月24日）在伊拉克驻斯德哥尔摩的大使馆前焚烧《可兰经》，这一争议举措预料将导致伊丹两国关系紧张。

路透社报道，两名抗议者来自一个自称“丹麦爱国者”的组织，他们将《可兰经》放在锡箔纸盘中，在地上的伊拉克国旗旁边点燃；相关组织上周也在丹麦举行了类似的示威活动。

同日，伊拉克当局发声明予以严正抗议；丹麦政府则尚未对此置评。

另据《东方日报》报道，马来西亚外交部也于星期一召见瑞典驻马大使，并对亵渎《可兰经》事件予以谴责，要求瑞典当局不要以言论自由为借口，一再允许这类亵渎行为。

7月24日，多名伊斯兰教徒也门萨那举行示威活动，抗议人们对《可兰经》的亵渎行为。（路透社）

近段时间以来，发生在北欧国家的焚烧和《可兰经》事件层出。数千名伊拉克抗议者上星期六（22日）在巴格达举行示威活动，对发生在瑞典和丹麦国家的亵渎行为表示抗议。

今年6月，旅居瑞典的伊拉克移民莫米卡（Salwan Momika）在斯德哥尔摩最大回教堂外践踏并焚烧数页《可兰经》，导致土耳其、伊拉克等国与瑞典关系紧张。一个月后，莫米卡再次在斯德哥尔摩的伊拉克大使馆外践踏《可兰经》，虽没有点火焚烧，但仍引发回教徒世界的谴责与抗议。

土耳其、沙特阿拉伯、伊朗、黎巴嫩，以及伊拉克等回教国家强烈谴责瑞典一再纵容亵渎《可兰经》的行为。瑞典申请加入北约的议程也因此受挫。