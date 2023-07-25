全国各地爆发示威 以总理捍卫“必要”司法改革投票

以色列总理内坦亚胡为议会投票表决第一项司法改革法案的决定辩护，称推进投票是“必要的民主步骤”。

综合路透社和法新社报道，以色列议会星期一（7月24日）表决通过一项法案，剥夺最高法院以“不合理”为由驳回政府决策的权力。

内坦亚胡过后发表电视讲话说：“我们通过了合理的修正案，让民选政府可以按照大多数公民的决定来执行政策。”他希望执政联盟能在11月底之前，与反对派就司法改革计划达成协议。

当天对这项法案进行的最终表决中，来自执政联盟的64名议员全部投下赞成票，反对阵营的56名议员集体提前离席，以表达对这项法案的抗议。以色列国会有120个议席。

司法部长莱文在法案通过后说，执政联盟“迈出了纠正以色列司法体系的历史性一步”。

至少19人被捕

星期一清晨，以色列各地开始举行示威，一些示威者用锁链把自己锁在柱子上，议会外的道路也被设置路障。到了当天晚上，全国各地已有数千人走上街头，封锁高速公路并与警察发生扭打。警方说，星期一至少有19人被捕。

这场危机使以色列社会陷入严重分歧，并已蔓延到军队中。抗议领袖说，如果政府继续推动这些计划，数以千计的志愿预备役军人将不会到岗；前高官也警告，以色列的战备状态可能面临风险。

内坦亚胡领导的新一届政府今年1月4日宣布全面司法改革计划，包括加强当权派对司法任命的控制，削弱最高法院推翻立法或行政部门决定的能力，允许国会以简单多数推翻最高法院裁决等。多个月来爆发了多轮反司法改革示威抗议。

批评者指司法改革计划可能进一步削弱对以色列行政部门的制衡，为更加独裁的政府打开大门。