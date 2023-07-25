美“遗憾”以色列通过争议法案 促努力达成更广泛共识

美国总统拜登继续敦促以色列政界，对以色列总理内坦亚胡推动的司法改革达成一个更广泛的共识。

路透社报道，美国白宫新闻秘书让-皮埃尔星期一（7月24日）说，拜登作为以色列永远的朋友，公开和私下都向以色列表明，民主国家进行重大的改革，一定要尽可能争取广泛的共识。“很遗憾今天的投票，仅以极微弱的多数通过”。

让-皮埃尔在一份声明中说：“美国将继续支持以色列总统赫尔佐格及其他以色列领导人，努力寻求通过政治对话建立更广泛的共识。”

当被问及以色列通过争议性法案，是否对美以关系产生负面影响时，国务院发言人说：“我们与以色列政府有着长久的深厚友谊，这种友谊是超越任何问题的。”

相较于美国前总统特朗普，拜登和内坦亚胡的关系一直很冷淡。上周，拜登终于邀请内坦亚胡在今年晚些时候对美国进行正式访问。但美国官员尚未敲定日期，也未对以色列称两人最快9月在白宫会面的声明予以证实。

拜登推迟邀请内坦亚胡到访，是因为白宫幕僚对内坦亚胡的司法改革计划，以及约旦河西岸犹太人定居点的建设感到担忧。

以色列星期一表决通过一项法案，剥夺最高法院以“不合理”为由驳回政府决策的权力。来自执政联盟的64名议员全部投下赞成票，反对阵营的56名议员集体提前离席，以表达对这项法案的抗议。以色列国会有120个议席。