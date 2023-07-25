全球太空支出未来五年料增长41%

一领先太空非盈利组织说，全球太空经济2022年增长了8%，达到5460亿美元（约7270亿新元），预计未来五年将再增长41%。

彭博社报道，位于美国科罗拉多州斯普林斯的太空基金会发布分析报告说，商业太空资产带来的收入持续上升，世界各地政府都在增加支出。这份报告分析了51个政府的太空支出，以及11个航天工业子行业公司的商业收入。

太空基金会研究与数码编程总监康恩说：“商业太空飞行是整个太空经济中至关重要的增长领域。五年之内，一定会看到太空和太空资产的真正加速和扩张。”

2022年太空产业公司的收入达4276亿美元，高于2021年的3962亿美元。其中三分之一来自太空活动的基础设施和支持，例如用于卫星通信的地面站，其余来自太空产品。最大单一业务为出售定位、导航和授时（PNT）卫星数据，占所有商业太空收入的39%。

太空基金会说，2022年全球共进行186次太空发射尝试，上一年为145次。其中，商业发射占81次，50次是马斯克的美国太空探索技术公司（SpaceX）进行。

另外，2022年各国政府在太空计划方面的支出增长8%，总计达1190亿美元，增幅低于2021年的22%。

太空基金会预计，随着各国加快探索月球，并把有军事应用的大型卫星星座列为优先，公共部门今年在太空方面的支出将加快。