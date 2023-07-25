美国务院：朝鲜迄今没回应美军越境事件

美国国务院说，美国迄今没有就二等兵特拉维斯·金越境事件与朝鲜进行过沟通，也没有接到关于这名美国士兵的任何信息。

彭博社报道，美国国务院发言人米勒星期一（7月24日）告诉记者，早前有关美国主导的联合国军为越境事件与朝鲜对话的报道，可能令外界误以为美朝双边正在进行沟通。

联合国军副司令哈里森星期一在首尔的新闻发布会上说：“双边对话已通过《朝鲜停战协定》机制启动，特拉维斯·金的安全是我们的首要考量。”

米勒说，哈里森所指的只是上周进行的初步接触。联合国军没有立即回应对米勒讲话的置评请求。

这起越境事件发生在7月18日，五角大楼20日说，美国国防部把特拉维斯·金擅自越过韩朝非军事区，列为“擅离职守”处理。平壤至今没有公布他被朝鲜军人用一辆箱型车接走后的命运。

米勒说，联合国军在事发当天就联系朝鲜，他的理解是，“朝鲜确认收到（联合国军的）信息”，但没有对进一步沟通做出回应。

这是拜登政府处理的第一起美国人员未经授权越境进入朝鲜事件，华盛顿正在探讨与平壤高层接触的方式。此前平壤一直对美方的对话要求置之不理。

韩国统一研究院高级研究员赵汉范认为，特拉维斯·金可能已被移送平壤，正在接受一组调查人员的盘问。赵汉范说：“他们需要做出政治判断。自冠病疫情以来，朝鲜当局就没有和外界进行过面对面的谈判，因此他们需要一些时间来厘清内部立场。”