泰国会选举首相议程推迟

泰国国会下议院议长星期二（7月25日）宣布，推迟投选首相的两院联席会议。

路透社引述当地媒体报道，国会上下两院原定星期四（27日）投票选举下一任首相。

据《曼谷邮报》星期二较早前报道，有意组建新政府的八个政党原计划星期二召开的会议突然取消。为泰党召集这次会议的目的是讨论为该党首相人选争取更多支持的进展。会议原定星期二下午3时（新加坡时间下午4时）召开。

为泰党星期二下午通过LINE应用向记者发送短信，宣布取消会议。短信称，联盟的其他七个党派也已收到通知。

为泰党最初于星期二下午2时在党总部召开会议，后来将时间改为下午3时，地点也改为国会大厦，最后将会议取消。

有消息称，为泰党已就取消会议向其他政党道歉。为泰党解释说，它的任务是在国会投票选举新首相时寻求联盟外政党和上议员的支持，但这项任务没有取得令人满意的进展。

前进党在5月14日的大选赢得国会下议院500个议席中的151席，成为最大赢家。为泰党拿下141席。但是，由于得不到军方任命的250名上议员的支持，前进党党魁披塔在首轮首相选举中闯关失败，在7月19日第二轮表决再遭重挫，竞选资格被国会议员以多数票取消。披塔当天也被宪法法院暂停议员资格。披塔无缘出任首相，只能“让路”给为泰党组织政府。