日本各地异常高温 迄今10人死亡

日本全国高温天气，中暑入院人数不断增加。据日本总务部星期二（7月25日）发表的数据，7月17日至23日的一周内有9190人因高温不适紧急送院，病例数较前一周（7月10日­­至16日）增加1000多起。

北海道、群马县、神奈川县、新泻县、爱知县、爱媛县和熊本县七个县共确认10人死亡。

中暑住院三周以上的“重症病例”有200起；中度病例需短期住院的2861起。这其中，以65岁以上的长者占多，约56.5%。

日本当局也警告房屋内的高温可导致死亡，43.6%的病例发生在家中。

按报道，人口密度高的地方中暑病例最多，首都东京的病例数最多，为916起。其次是爱知县（668人）、埼玉县（625人）和大阪（621人）。

根据世界气象组织发布的一份最新通报，今年出现厄尔尼诺现象的可能性增加，可能加剧全球升温。

根据日本气象厅局的“历年全国气温排名”， 日本滨松市在2020年8月17日的最高气温为41.1摄氏度，与埼玉县熊谷市2018年7月23日并列为日本历来最高气温纪录。

今年入夏的7月以后， 日本各地气温异常高。气象局拉警报指，7月中旬，日本大部分地区已逼近40摄氏度的“灾害级高温”。包括东京在内的关东地区，有八个地点超过39摄氏度，研判今年酷热天数将比往年多。