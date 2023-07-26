涉嫌与俄勾结议员被捕 泽连斯基：绝不容忍贪腐和叛国

乌克兰东南部被占领区一地方议员涉嫌与俄罗斯勾结，在叛国罪名下被捕。乌克兰总统泽连斯基强调，绝不容忍贪腐和叛国。

路透社报道，乌克兰国家安全局发表声明称，议员波诺马约夫（Oleksandr Ponomaryov）在扎波罗热州的被占领地区“自愿”与俄罗斯合作。间谍机构指控他根据俄罗斯法律重新注册他的企业，向俄罗斯银行的当地分行转账，为俄罗斯军队的车辆提供“燃油材料”及用于建造防御工事的设备。

乌克兰总检察长办公室星期二（7月25日）说，波诺马约夫目前被拘留在基辅一地区法院，不得保释。

乌克兰调查媒体Schemes星期一（24日）发表文章，指波诺马约夫曾在扎波罗热港口城市别尔江斯克生活六个月，俄罗斯在入侵乌克兰初期占领别尔江斯克。

波诺马约夫此前否认与俄方勾结。路透社未能立即联系到波诺马约夫的律师。

泽连斯基在星期二晚上的电视讲话中说，他绝不会容忍腐败或叛国。除了波诺马约夫这起案件，一名乌克兰征兵官员近日也因大规模中饱私囊被捕。

泽连斯基说：“我要警告所有议员、官员和每一个公务员。当你们每天都在为国家寻找武器时，当每个人最关心的，是我们有没有大炮、导弹和无人机时，你们可以感受到我们的士兵给予乌克兰的道德力量。”

泽连斯基说：“没有人会原谅把自己放在国家对立面的议员、法官、将领或任何其他官员。”