美国南佛州周围海面温度达“热水浴缸水平”

美国佛罗里达礁岛群及周边的海面温度，本周飙升至典型的热水浴缸水平（37至40摄氏度）。

路透社报道，全球天气监测机构近日警告，海水变暖会给生态系统和极端气候事件带来危险后果。美国政府数据显示，位于大沼泽地国家公园内马纳蒂湾水域的一个水温浮标，星期一（7月24日）下午较迟时达到38.44摄氏度，附近的其他浮标的最高温度为38摄氏度和32摄氏度以上。

佛罗里达礁岛群（Florida Keys）位于佛州南部外海。根据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的调查，该地区每年这个时候的正常海面温度应该在23摄氏度到31摄氏度之间。

专家认为，陆地和海洋出现恶劣天气的频率和强度不断增加，是全球人类驱动气候变化的症状，这种变化正在加剧极端情况，目前的热浪预计将持续到8月。

联合国世界气象组织（WMO）本月早前说，全球海水温度已达到5月以来的月度历史新高，部分原因为厄尔尼诺现象。

WMO和NOAA说，像南佛州这样的海面温度对海洋生物可能是致命的，并威胁海洋生态系统。这也会影响人类的食物供应以及依赖海洋为生的人。

渔船船长汉塞尔说，在过去的五个夏季，渔获量“越来越少”，他在基拉戈（Key Largo）附近水域看到的死鱼也越来越多。他说：“就我们的海湾来说，近岸海域的海面温度都非常高。”

NOAA本月早前说，佛州周围温暖的海水可增强热带风暴和飓风的威力，因为温暖海水给予飓风发展能量。气温上升也会给珊瑚礁带来严重压力。