布林肯访汤加 谈中国“问题”行为

美国国务卿布林肯星期三（7月26日）访问太平洋岛国汤加，就北京“军事化”南中国海和经济胁迫发出警告。

路透社报道，布林肯与汤加总理索瓦莱尼就太平洋地区的战略重要性举行会谈后，在新闻发布会上说，美国对中国与太平洋岛国接触没有意见，但有些国家认为中国在本地区的投资必须透明，并以可持续的融资方式进行。

中国对太平洋岛国的影响力与日俱增。去年中国与所罗门群岛签署安全协议，引发了华盛顿和堪培拉对北京野心的担忧，并敦促西方国家提供援助和增加接触。

布林肯说，美国对其他国家包括中国参与太平洋事务并无异议，但投资必须透明、依法进行、资金可持续，且不带任何附加条件。

他说：“我们看到的一个现象是，随着中国（在印太地区）的参与不断增加，在我们看来，出现了一些越来越有问题的行为。”

布林肯说，美国致力于与汤加及更多太平洋岛国建立伙伴关系，“我们认为与整个太平洋地区国家建立伙伴关系，符合我们的利益。”

汤加对北京负有沉重债务，但索瓦莱尼在新闻发布会上说，汤加今年已开始偿还债务，对中国不存在任何担忧，目前两国关系主要围绕于基础设施等发展方面。

布林肯星期三为设在汤加首都努库阿洛法的美国新大使馆主持开幕后，将飞往新西兰惠灵顿访问。