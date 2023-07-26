影帝凯文史贝西九项性犯罪指控不成立

美国奥斯卡影帝凯文·史贝西（Kevin Spacey）被伦敦法院的陪审团裁定，对四名男子犯下性罪行的罪名不成立。

路透社报道，64岁的史贝西被指控包括性侵犯和未经对方同意进行性行为等九项罪名。经过12个多小时的商议，当陪审团宣布无罪判决时，史贝西开始在被告席上哭泣，嘴里对陪审团说着“谢谢”，然后用纸巾擦去眼泪。

在英国伦敦南华克刑事法庭进行为期四周的审判中，检察官告诉陪审员，史贝西曾在2004年至2013年期间在英国粗暴触摸三名男子，当时他在伦敦老维克剧院工作。第四个人说，当他在史贝西位于伦敦的公寓里昏睡时，史贝西对他进行了口交。

史贝西在作证时说，指控他的证据不足，即使发生了这些事件，也是双方自愿的。他说，自己是个滥交者，也是个“调情高手”，并称性接触是“随意的”。他说，虽然可能对其中一名男子做出了笨拙的举动，但称自己从未性侵过任何人，并暗示原告站出来是为了赚钱。

史贝西告诉法庭，四名原告中有三人对他提起民事诉讼，并称其中一人曾与他联系，要求他支付超过45万英镑（约77万1200新元）的赔偿金，并同意指派私家侦探调查其中至少三名男子。

史贝西过去曾凭电影《美国丽人》（American Beauty）与《非常嫌疑犯》（The Usual Suspects）分别拿下奥斯卡影帝和最佳男配角奖，在影视圈占有相当重要的地位。