货船载约3000辆汽车 荷兰海域起火酿一死多伤

一艘载有约3000辆汽车的货船在荷兰海域起火，目前已导致一人死亡、多人受伤，救援人员说，货船可能会沉没。

路透社报道，星期三（7月26日）失火的是在巴拿马注册的货船佛里曼特尔大道号（Fremantle Highway），它船身长199米，载有近3000辆汽车。

据ANP通讯社26日引述海岸警卫队的消息称，货船的大火可能会持续数天。

荷兰水道和公共工程部发言人埃德温·维斯蒂格（Edwin Versteeg）说：“火势仍未得到控制。这是一场非常难以扑灭的火灾，这可能是因为这艘船所运输的货物的关系。”

荷兰海岸警卫队的救援人员说，他们向货船喷水灭火降温，但是注入过多的水可能导致货船沉没。

货船起火的原因尚待确定，警卫队发言人告诉路透社，大火可能从一辆电动车烧起来。

荷兰海岸警卫队发布的热成像照片显示，货船“佛里曼特尔大道”号7月26日在荷兰阿默兰岛附近燃烧。（法新社）

海岸警卫队：货船可能会沉没

海岸警卫队说，这艘从德国不来梅港（Bremerhaven）出发前往埃及的货船已拖离航道，可能会沉没。火灾发生时它位于荷兰阿默兰岛（Ameland）以北27公里处。

第一批到达现场的救援人员、荷兰皇家救援公司 (KNRM) 的威拉德·莫勒纳尔 (Willard Molenaar) 说，火势蔓延得如此之快，以至于其中七名船员跳海逃生。

莫勒纳尔告诉荷兰广播公司NOS，一些人因跳入水中而受伤，一名船员在火焰中丧生。他说：“烟雾很大，火势蔓延得很快。”

一架直升机将23名船员中，还留在船上等待救援者救起，送到医院治疗。当地政府说，伤者因呼吸问题、烧伤和骨折接受治疗。

佛里曼特尔大道号由日本船舶租赁公司正荣汽船公司（Shoei Kisen）管理。海岸警卫队发言人埃德温·格兰尼曼（Edwin Granneman）说，打捞专家正在针对货船制定进一步的救援计划。