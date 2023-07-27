美联储宣布再次加息 利率达22年来最高水平

美国联邦储备局星期三（7月26日）宣布再次加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调到5.25%至5.5%之间，把利率推到22年来的最高水平。

综合外电报道，这是美联储自2022年3月进入本轮加息周期以来第11次加息，累计加息幅度达525个基点。在今年6月的货币政策会议后，美联储曾宣布暂停加息，以便让政策制定者有更多时间评估美国经济的健康状况，以及近期银行业压力对贷款条件的影响。

美联储星期三结束为期两天的货币政策会议并发表声明说，最近的指标表明美国经济活动持续温和扩张，近几个月就业增长强劲，失业率保持低位，但通货膨胀率仍居高不下。

美联储公开市场委员会依然高度关注通胀风险，为实现就业和通胀目标，决定将联邦基金利率目标区间提高到5.25%至5.5%之间。美联储将继续按照此前的计划减持美国国债和机构债券，并致力于把通胀率降至2%的目标水平。

美联储主席鲍威尔在会后举行的记者会上说，自去年初以来，美联储大幅收紧货币政策，但货币紧缩政策的效果尚未全部显现。美国的通胀自去年年中以来有所放缓，但仍远高于2%的长期目标。

美联储官员在6月会议上预计，今年可能得再进行两次各25个基点的加息。

不过，鲍威尔拒绝透露何时可能再次加息，表明在9月的下一次议息会议上，需要参考一系列经济报告，包括两份就业报告和两份消费者价格指数报告等。“如果数据证明有必要，我们当然有可能在9月份的会议上再次加息。但我们也有可能在那次会议上，选择将利率维持不变。”