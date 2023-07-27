加拿大总理特鲁多宣布大幅改组内阁

加拿大总理特鲁多星期三（7月26日）宣布，对内阁进行大幅改组。

综合外电报道，除了特鲁多外的38名新内阁成员中，仅有八人留任原职，包括副总理兼财政部长弗里兰，外交部长乔利，创新、科学和工业部长商鹏飞。这是自2015年特鲁多上台以来，内阁调整幅度最大的一次。

特鲁多对23名内阁成员的职务作出调整。原任加拿大防长的阿南德调任库务委员会主席。现年69岁的布莱尔接任防长一职，他曾任多伦多警察总长、联邦公共安全部长和应急准备部长。

此外，原任政府与原住民关系部长的米勒则改任移民、难民及公民部长，接替调任住房、基础设施和社区部长的弗雷泽。

而新内阁成员中有七张新面孔，其中不乏重要职位，例如司法部长及总检察长、旅游部长、政府与原住民关系部长等。新内阁当天宣誓就职。

原司法部长拉梅蒂、原公共安全部长门迪奇诺和原交通部长艾诚致等七人，不再保留在内阁名单中。

特鲁多当天说：“引进新成员所带来的新鲜活力，对应对新的挑战和我们的经济团队尤其重要……我们正面临重大的经济挑战，即住房、生活成本通胀和利率等方面。”

当地媒体普遍分析认为，特鲁多此次改组内阁意在着手为下一次选举作准备。加拿大下届大选预计将在2025年下半年举行。

一项星期三公布的民调结果显示，自由党的民意支持率为28%，被最大反对党保守党的38%超越。特鲁多率领的自由党于2015年赢得大选，虽然2019年和2021年两次胜选，但均未获众议院过半席位，只能维持少数政府。