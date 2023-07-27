泰副首相：达信可在入狱首日寻求王室特赦

泰国看守副首相威沙努星期四（7月27日）说，若前首相达信回国，可在入狱第一天提出王室赦免请愿。

《曼谷邮报》报道，威沙努说：“所有囚犯在入狱第一天都有权寻求王室特赦……但如果提出特赦请愿后不获批，下来两年之内则不得重提。”

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院的丁萨在2021年发表的一篇文章分析指出，根据宪法，泰王拥有特赦权，但只有在罪犯入狱服刑，且所有上诉方法都已用尽的情况下，才能请求赦免。特赦可以结束或缩短刑期，但它不会归还已被没收的资产。

达信幼女佩通坦星期三（26日）在达信74岁生日当天宣布，父亲将在8月10日飞抵泰国首都曼谷廊曼国际机场。

达信于2008年流亡海外，同年在未出庭的情况下，因贪污等罪名被判10年刑期，成为泰国历来首位被判刑的前首相。达信近年多次透露有意返回泰国，并做好准备面对法律的制裁。但他延后回国计划至少19次。

威沙努还说，惩教官员已经为达信入狱事宜做好准备，并会将他归类为年长囚犯处理。在泰国，超过60岁的囚犯，如果符合条件可以享有医疗看护等权利。

他还说，不认为能够在监狱以外的地方拘留达信。“他（达信）将会入狱”，并指达信的家人可以在机场迎接他，然后马上到监狱探望他。