尼日尔陆军效忠政变领导人 联合国欧盟吁军人释放总统

尼日尔陆军司令部星期四（7月27日）宣布支持总统卫队士兵前一天煽动的政变，称其首要任务是避免破坏国家稳定。

路透社报道，陆军发布陆军参谋长签署的声明说，军队必须“保护总统及其家人的人身安全”，并避免“致命的对抗......这可能会造成血腥屠杀并影响人民的安全”。

尼日尔总统巴祖姆（Mohamed Bazoum）在政变后誓言要拯救民主。他在军人声称推翻他的第二天在社交媒体上誓言，他要保护“来之不易”的民主成果。外交部长马苏杜（Hassoumi Massoudou）也通过社交媒体发出战斗口号，呼吁“所有民主人士和爱国者”让“未遂政变”失败。

尼日尔军人星期三（26日）夜间在国家电视台上发表讲话称，已经推翻巴祖姆的政府。国家机构暂停运作，这是西非和中非自2020年以来的第七次政变。

此前，尼日尔总统卫队成员封锁了首都尼亚美的总统府，并将巴祖姆封锁在里面，引发了地区和国际社会对这个国家不稳定的担忧。尼日尔是西方列强打击萨赫勒地区（Sahel）叛乱的关键盟友。

7月26日，雨后的尼日尔首都尼亚美一片安静，生活如常。（法新社）

27日早上，首都尼亚美一片安静，人们一觉醒来，只见天降大雨，知道边境封闭以及政变煽动者实施全国宵禁。

马苏杜说，并非所有军队都参与了政变企图，一些不愿透露姓名的西方官员告诉路透社，没有证据表明武装部队支持政变。

联合国27日说，政变军人必须立即释放巴祖姆并恢复宪法秩序。法新社引述联合国人权事务高级专员沃尔克·特克的声明说：“必须尽一切努力恢复宪法秩序和法治。必须立即无条件释放总统穆罕默德·巴祖姆，并确保他的安全。”

欧洲联盟也要求政变军人“立即释放”巴祖姆及其家人。欧盟发言人纳比拉·马斯拉利说：“尼日尔是欧盟在萨赫勒地区的重要合作伙伴，该地区的不稳定不符合该国、该地区或其他地区任何人的利益。”

俄罗斯也在27日敦促政变军人迅速释放巴祖姆。俄外交部发言人扎哈罗娃发布的声明说：“我们期待军方迅速释放巴祖姆总统，”她呼吁“冲突各方不要使用武力，通过和平和建设性对话解决所有争端。”