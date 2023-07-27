韩朝分别举行停战70周年纪念仪式 朝鲜夜间阅兵

为纪念“战胜节”（韩战《停战协定》签署纪念日）70周年，朝鲜星期四（7月27日）晚8时许在平壤市中心的金日成广场举行夜间阅兵式。

韩国联合新闻社报道，2018年9月（建政70周年）以前，朝鲜通常在上午举行阅兵式。但自2020年10月劳动党成立75周年阅兵式起，朝鲜已连续四次在晚间或深夜阅兵。分析认为，夜间阅兵能最大限度地降低朝鲜落后现状暴露的风险，还可配合华丽的照明系统烘托现场气氛。

《停战协定》是于1953年7月27日签订。预计，中俄政府代表团出席阅兵活动。中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠率中国党政代表团26日访朝，俄罗斯国防部长绍伊古率领的军事代表团于25日抵达朝鲜。

路透社报道，绍伊古是自苏联解体以来首位访问朝鲜的俄罗斯国防部长。对于朝鲜来说，中俄代表团的到来标志着自冠病疫情以来朝鲜首次向世界开放。

朝鲜领导人金正恩27日已带前往平壤参加“战胜节”的绍伊古参观了一个大型国防展览馆，亲自向他介绍洲际弹道导弹和前所未见的军用无人机等最新、最先进的武器。

另一方面，阅兵式上是否会出现新的战略武器，也备受海内外关注。即便没有新式武器亮相，朝鲜可能会展出可搭载核弹头的多种战略武器，大秀“核力量”。此前不曾公开亮相的战略巡航导弹“箭-1”型和“箭-2”型，以及所谓“核鱼雷”的核无人潜水攻击艇“海啸”、“火山-31”型战术核弹头此次也可能现身。

与此同时，韩国总统尹锡悦也到釜山市出席《停战协定》签署70周年纪念日活动。