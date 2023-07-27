希腊山火仍肆虐 与北欧冰火两重天

希腊仍在对抗近200起山火，尽管席卷整个地中海地区的热浪减弱，但强风带来了额外挑战。

彭博社报道，受山火威胁，希腊大陆星期四（7月27日）有更多村庄的居民疏散，其中在韦莱斯蒂诺（Velestino）有两人遇难：在一辆烧焦的大篷车内发现了一名妇女的遗体，而一位农民在试图抢救在森林中的家畜后遇难。

雅典北部郊区基菲西亚（Kifisia）的火情很快得到控制，但罗德岛（Rhodes）上的山火已连续燃烧第10天。自22日以来，希腊各地的山火导致数千名游客疏散，令以旅游业为主的当地人的生计面临威胁。

西班牙的火灾风险隔夜上升，马德里许多地区和周边地区现在处于最高警戒状态。伊比利亚半岛（Iberian peninsula）在迈向下周末这段期间将出现更多热浪。

欧洲北部地区则更为凉爽，德国、法国和北欧国家的气温低于季节性平均水平。美国太空技术公司马克西科技（Maxar Technologies Inc.）说，柏林27日的温度将跌至最低12摄氏度，低于正常水平近4摄氏度。

虽然英国也在经历温度较低的夏季，但上月的热浪造成了该国有史以来最热的6月份。英国气象局的新报告显示，去年夏季创纪录的40摄氏度以上的高温到2060年可能成为常态，到2100年甚至可能被认为是凉爽的。

英国气象局的资深科学家迈克·肯登（Mike Kendon）在声明中说：“随着气候变暖，我们预计更多高温纪录将被打破，超出幅度可能极大，而低温纪录将更少。”

科学家们认为，如果没有气候变化，本月从美国到中国整个北半球出现的极端高温天气本来“几乎不可能”出现。世界气象组织发现亚洲去年因极端天气而遭受了360亿美元（476亿万新元）经济损失，而此类事件的严重性和强度势将上升。