梅洛尼：美国信任意大利会与中国建立平衡关系

意大利总理梅洛尼到白宫与美国总统拜登会面后说，美国完全相信意大利会与中国建立一个平衡的关系。

综合彭博社和法新社报道，梅洛尼星期四（7月27日）与拜登会面时说，美意两国需要“共同努力支持我们的工业体系”，并更为公平的对待发展中国家。中国和乌克兰是两人的主要讨论课题。

拜登说，他和梅洛尼将讨论“深化经济联系”，以及对发展中国家的支持，他也对梅洛尼大力支持西方帮助乌克兰抵御俄罗斯入侵的努力，表示赞赏。

梅洛尼说：“我们的关系非常牢固。这跨越政府，无论政治色彩如何，都会保持坚定。在困难时期，我们知道谁是我们的朋友。”

谈到外来竞争，梅洛尼说：“在工作保护、安全、环境保护方面，不符合我们标准的其他国家所带来的竞争，损害了我们的公司和工人的利益。我们必须在开放和保护经济利益之间找到适当的平衡。”

拜登和梅洛尼过后发表联合声明，强调了两国合作与团结的领域，并誓言将继续支持乌克兰，并就“中华人民共和国带来的机遇和挑战”加强对话。

华盛顿希望西方针对俄罗斯入侵乌克兰的联盟，将有助于阻止中国大陆改变台湾以及更广阔的太平洋地区现状。

梅洛尼会后向媒体透露，她和拜登讨论了意大利参与中国一带一路的事，但“意大利的对华政策，不受美国的政策影响。”

她说，拜登完全信任意大利将与中国建立一个平衡的关系，她说：“与北京保持建设性对话是至关重要的。有关一带一路的决定，将在12月最后期限前做出。”

拜登在欢迎梅洛尼时称他和梅洛尼“已经成为朋友”，梅洛尼过后告诉记者，她对共和党有明显偏好，但这无阻她和拜登建立“非常好的关系”。

梅洛尼为意大利首位女总理，她所领导的新政府是意大利几十年来最右翼的政府。意大利明年将担任七国集团（G7）轮值主席国。