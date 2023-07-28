奥斯汀谴责中国在太平洋的“霸凌”行为

美国国防部长奥斯汀说，美国将保护盟友免受中国在太平洋地区的“霸凌行为”。

路透社报道，奥斯汀星期五（7月28日）在布里斯班与澳大利亚防长马尔斯会面时说：“我们在东海、南中国海，还有西南太平洋这里，都看到了令人不安的（中国）胁迫行为。”

奥斯汀说，美国和澳洲都对中国试图背离国际法的行为感到担忧，他说：“我们将继续支持我们的盟友和伙伴，支持它们捍卫自己免受霸凌。”

奥斯汀和国务卿布林肯本周到昆士兰州参加年度澳美部长级磋商（AUSMIN），会议焦点为核动力潜艇交易、地区安全和清洁能源。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯说，他有信心美国向澳洲出售核动力潜艇的协议正在按计划进行。

美国25名共和党议员星期四致信总统拜登，增加对美国核潜艇舰队的拨款。他们担心美国在澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）协议下出售三艘核动力潜艇给澳洲，将削弱美国国家安全，这是无法令人接受的。

25名共和党议员在信中说：“我们支持澳洲-英国-美国三边安全伙伴关系愿景，以及AUKUS改变印度太平洋战略格局的潜力。AUKUS协议至关重要，但我们必须同时保护美国的国家安全。”

阿尔巴尼斯表明理解美国方面面临的压力，但他坚信这项计划对澳英美三方都是有利的。